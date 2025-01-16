Дамаск, 16 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Сирия согласилась разместить миротворческие силы ООН в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Израилем, заявил 16 января глава новой администрации страны Ахмад аш-Шараа, передаёт телеканал Al-Jazeera.

Ilia Yefimovich/dpa/ТАСС

«Мы готовы принять силы ООН в буферной зоне, с тем чтобы ситуация вернулась к состоянию, существовавшему до израильского продвижения», — сказал аш-Шараа в ходе переговоров с катарской делегацией в Дамаске.

Он добавил, что у Израиля уже нет аргументов для продвижения вглубь буферной зоны.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала развёртывать войска в буферной зоне на Голанских высотах у границы с Сирией. ЦАХАЛ ранее ужесточила ограничения в городах рядом с сирийской границей.

Так, в четырёх друзских деревнях отменялись занятия в школах, фермеры не смогут обрабатывать поля в этой зоне, на Голанских высотах размещались блокпосты. Газета The Times of Israel сообщила, что Армия обороны Израиля намерена объявить приграничные районы государства с Сирией «закрытой военной зоной» из-за ситуации в стране.

Российская сторона рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, заявила на брифинге 16 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.