Москва, 16 января, 2025, 19:22 — ИА Регнум. В России мошенники начали распространять фальшивые NFT с изображением Лягушонка Пепе, чтобы похищать средства с криптовалютных кошельков пользователей Telegram. Об этом предупредили аналитики F. A. C. C. T.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Преступники, как и обычные люди, следят за трендами. Они оценивают, как инфоповод можно использовать в своей деятельности. В мессенджере Telegram появились коллекционные виртуальные подарки, и киберпреступники увидели в этом новую золотую жилу», — указано в публикации.

Уточняется, что мошенники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу NFT, в том числе и с Лягушонком Пепе. На данных сайтах установлено вредоносное программное обеспечение, которое ворует средства с криптокошельков пользователей.

В публикации призвали граждан тщательно изучать информацию об акциях в мессенджере, а также проверять дату регистрации домена, ведь зачастую сайты создаются за несколько дней до начала мошеннической деятельности.

13 января в МВД сообщили, что мошенники стали активно пользоваться торговыми площадками для реализации новых схем хищения денежных средств пользователей сети. Преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счёта, добавили в ведомстве.

По данным полиции, одна из самых крупных в 2024 году сумм, переведённых на счета мошенников одним человеком, составила почти 180 млн рублей. В МВД уточнили, что если раньше аферисты похищали у людей деньги со счетов и сбережений, то теперь они координируют действия своих жертв и уговаривают их продавать имущество, а также брать кредиты и микрозаймы.