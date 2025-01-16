Анапа, Краснодарский край, 16 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Специалисты обнаружили на дне Чёрного моря у пирсов вдоль пляжей Анапы фрагменты мазута. Об этом сообщили 16 января в оперативном штабе Краснодарского края.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м», — уточнил оперштаб в своём Telegram-канале.

Загрязнённые участки удалось заметить во время мониторинга с воздуха. Водолазы аварийно-спасательной службы с помощью подводной техники проверили эти места и подтвердили наличие нефтепродуктов.

Всего было найдено четыре участка с загрязнениями. Специалисты установили размеры мазутных пятен, чтобы проработать технологию для очистки морского дна у пирсов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941750" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мазут обнаружили на дне Чёрного моря на глубине до 3 метров

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Чёрном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», которые перевозили мазут. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Сотрудники МЧС и волонтёры занимаются очисткой берегов в Краснодарском крае и Крыму.

В Анапе работает единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую помощь в этой деятельности оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и «Народного фронта».

2 января Министерство транспорта РФ проинформировало, что в Чёрное море попали около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В ведомстве тогда отметили, что основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов.

13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Соответствующее поручение ранее дал президент России Владимир Путин.