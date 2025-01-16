Мельбурн, Австралия, 16 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев в четверг, 16 января, в матче второго круга открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира, 19-летнему американцу Лернеру Тьену.

EPA/JOEL CARRETT/TASS

Медведев проиграл первые два сета, затем сумел восстановить счёт по партиям, но уступил в пятом сете. Игра длилась почти 5 часов (4 часа 53 минуты) и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

В 2024 году Медведев играл в финале Australian Open. В решающей встрече он тогда уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Как передавало ИА Регнум, в ходе матча с Тьеном Медведев грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете Медведева оштрафовали на одно очко за то, что после зашага при подаче он замахнулся ракеткой на супервайзера игры.

7 января Медведев рассказал, что его жена родила второго ребёнка. Он отметил, что 2025 года для него становится счастливым. Старшая дочь российского теннисиста Алиса родилась в 2022 году.