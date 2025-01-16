Москва, 16 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.

Matt H. Wade

«Вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда избранного президента США Дональда Трампа займёт свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет», — отметил он в интервью Павлу Зарубину.

Ушаков также уточнил, что в Кремле уверены, что сигналы от команды Трампа рано или поздно обязательно поступят. По словам помощника президента, Москва готова воспринимать эти сигналы. При этом он отметил, что до настоящего момента каких-либо сигналов не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в США новой администрации.