Москва, 16 января, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев 16 января предложил сократить новогодние выходные в России до пяти дней.

Виктория Вотоновская/ТАСС

«По медицинским ощущениям столь длинные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года», — передаёт его слова журналист Александр Юнашев вТelegram-канале.

По словам Башанкаева, с 31 декабря возрастает количество травм, а также случаев обострения панкреатитов, которые вызваны употреблением жирной пищи. Подобная ситуация наблюдается и в период майских праздников, добавил парламентарий.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днём. Документ предусматривал включение дня в состав новогодних каникул наравне с 1–6 января вместо 8 января.

Как передавало ИА Регнум, следующая короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Она продлится с 28 по 30 апреля включительно. 1 мая будет выходным, 2 мая будет нерабочим днём в связи с переносом выходного дня с 4 января (суббота). Кроме того, последний рабочий день данной недели, 30 апреля, будет сокращённым.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года включительно.