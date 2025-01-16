Москва, 16 января, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Суд в Москве продлил на три месяца срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Решение вынес Савёловский суд Москвы.

Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года. Блогер просила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест.

Ранее, на судебном заседании 16 января, она заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия и полностью признала вину в неуплате налогов.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Блиновская и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, против неё выдвинули обвинение в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала блогера выплатить государству недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест.

В конце мая 2024 года она подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре кассационный суд признал законным начисление блогеру 1,1 млрд рублей налогов. С части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В соответствии с решением суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей.