Москва, 16 января, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России продвинулись западнее и южнее Курахово (Донецкая Народная Республика), освободив за сутки более 13 кв. км территории, проинформировал 16 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«В районе Андреевки, западнее Курахово, наши войска освободили свыше шести квадратных километров», — передаёт слова Рогова «РИА Новости».

Кроме того, российские силы продвинулись южнее вдоль реки Сухие Ялы, в районе села Янтарного, освободив около семи кв. км территории.

Ранее Рогов сообщил об освобождении Дзержинска в ДНР. Он уточнил, что основные силы противника в городе были разбиты, а остатки украинских формирований покинули указанную территорию.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Рогов заявил, что подразделения российских войск приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. ВС РФ продвинулись от села Волково к Котлино, к железной дороге, соединяющей Красноармейск с Днепропетровской областью, уточнил он.

14 января бои начались у посёлка Удачное, в непосредственной близости от которого находится шахтоуправление крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Покровское» на красноармейском направлении в ДНР.