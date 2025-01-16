* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 16 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) не выпустили за границу для встречи с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером в Европарламенте.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

«Продолжается и сворачивание демократии: снова меня как лидера «Европейской солидарности» по указанию руководителя Службы безопасности президента не выпустили за границу, где я планировал встретиться с лидером Европейской народной партии», — написал Порошенко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

У бывшего украинского президента не в первый раз возникают проблемы с выездом за границу. В декабре 2023 года пограничники не выпустили Порошенко из страны. Он намеревался поехать в Польшу и в США. Там у него планировался ряд встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать Порошенко за рубеж. В качестве причины силовики указали риск его «использования» политиками с антиукраинской позицией.

Как передавало ИА Регнум, ранее года экс-президент дважды за сутки пытался выехать с Украины. Он собирался выехать для участия в мероприятиях международного уровня, но его не выпустили пограничники.