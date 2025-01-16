Бразилиа, 16 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Юный вратарь любительской футбольной команды из бразильского штата Амазонас Эдсон Лопес Гама отразил удар с пенальти грудью, после чего умер от остановки сердца. Об этом сообщает издание 20minutos.

Виталий Белоусов/РИА Новости

В сообщении говорится, что мяч попал голкиперу прямым ударом в область между грудиной и диафрагмой. Гама испытал сильную боль и упал на газон, ему вызвали скорую и увезли в больницу. 16-летний юноша умер по дороге в больницу.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию, я никогда не думал, что это может быть так. Ты был преданным игроком и ребёнком, который никогда не грустил, всегда был счастлив», — написал на своей странице в соцсети брат погибшего в память о нём.

Отмечается, что проблем с сердцем у юного Гамы не наблюдалось.