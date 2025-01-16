Москва, 16 января, 2025, 18:36 — ИА Регнум. В семействе конкурсов «Лидеры России» появился новичок — конкурс социальных архитекторов — он для тех, кто умеет работать с людьми и понимает запросы общества. Об этом сообщила медиаменеджер, аналитик и политтехнолог Анна Богачёва.

«Мне нравится нейминг «социальный архитектор» <…> Отличие социальных технологий от политических — ориентация не на победу в конкретном электоральном цикле, а на улучшение жизни людей вне зависимости от «до выборов осталось N дней», ― написала политтехнолог в Telegram-канале.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов считает, что конкурс должен подвести политтехнологическое сообщество к важному и неизбежному выводу.

«Политтехнолог в классическом понимании («тот, кто делает выборы») — это кайнозойская эра, вид, который должен эволюционировать, чтобы выжить», ― пояснил он.

Политолог отметил, что всё больше кампаний приобретают ярко выраженную социальную ориентацию, всё больше возникает запросов на общественные проекты не в период выборов, всё чаще требуется не умение избрать, а навык работы с запросом граждан вообще.

«Поэтому в рамках конкурса произойдет формирование особой профессиональной группы, участникам которой предстоит решать новые задачи в контексте развития страны», ― подчеркнул Сетов.

Генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский поделился, почему ему симпатично название конкурса. Прежде всего, потому что есть слово социальные.

«Я прямо уверен, что нам нужно обращать сейчас максимальное внимание на социум, на разные социальные группы, чтобы не допускать их фрустрации, разочарования и ухода в неосознанное состояние», ― отметил Еловский.

Также, по его словам, от архитектора (настоящего, а не шарлатана) во многом зависит прочность конструкции: развалится она через год, или простоит хотя бы десятилетия.

«В случае с социальными проектами KPI в общем-то похожий: конструкция должна выдерживать нагрузки и служить людям», — констатировал гендиректор агентства.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов указал, что социальные архитекторы работают с главным капиталом XXI века ― с доверием людей.

«Не манипулируя, а именно выстраивая архитектуру общественного участия там, где требуется значимый результат», ― подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в России 14 января стартовал конкурс социальных архитекторов. Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными.

По его словам, цель конкурса — отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. Кириенко назвал конкурс новым шагом в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России.

Регистрация участников будет открыта до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года.