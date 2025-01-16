Москва, 16 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыли в столице современный городской вокзал Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом сообщили на сайте московской мэрии.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В материале отмечено, что Щербинку преобразили из устаревшей остановки пригородных электричек в современный железнодорожный вокзал с кассами, турникетами, информационными табло и навигацией в едином стиле. Указано, что для маломобильных пассажиров там создали безбарьерную среду, включающую четыре эскалатора и четыре лифта.

«Мы открываем новый сезон улучшения железнодорожного транспортного сообщения, работы с РЖД. Открытие нового городского вокзала Щербинка создаёт дополнительный комфорт и удобство для жителей. МЦД-2 уже значительно сократил время подъезда к центральным вокзалам города, Большой кольцевой линии, к МЦК. Ну и сегодня, конечно, добавит комфорта. В перспективе каждый день с этого вокзала будут уезжать около 25 тыс. человек. Но это лишь первая ласточка», — отметил Собянин.

По словам мэра, в 2025–2026 годах планируется реализация 15 различных мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры совместно с РЖД. Собянин добавил, что на всех четырех МЦД в течение двух лет завершат обновление подвижного состава.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь из них уже открыли в 2024 году, ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.