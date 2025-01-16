Москва, 16 января, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Важный гость из США может приехать в Москву на празднование 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило 16 января американское издание Newsweek.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Президент России Владимир Путин ожидает специального гостя из США в знаменательный день 9 мая», — рассказал изданию близкий к Кремлю источник.

Отмечается, что российский лидер регулярно приглашает иностранных гостей на мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Если гость из Соединённых Штатов в этом году приедет в Москву, то это будет, вероятно, представитель администрации Трампа или человек, имеющий к ней отношение.

В 2020 году торжественные мероприятия в Москве посетил Роберт О’Брайен, занимавший тогда пост советника по национальной безопасности в администрации президента Дональда Трампа. Сам Трамп, говорится в материале, из-за давления окружения отказался от поездки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета «Победа», посвящённого подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что главными участниками праздника будут ветераны, которые являются для всех россиян примером безусловного патриотизма.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на парад Победы в Москве приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран, 10 из них уже подтвердили своё участие.