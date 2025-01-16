Москва, 16 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. К началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. О затоваривании авторынка 16 января заявил гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В беседе с агентством «Автостат» он отметил, что на конец прошлого года по складам ситуация сложилась очень негативная. Самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки. По его словам, имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода.

Эксперты отметили, что многие бренды осторожно планируют свои объёмы на 2025-й, поскольку 90% их прогнозов на прошлый год не оправдались. Во второй половине 2025 года ожидается сдержанная загрузка производства, что касается первой половины, то она уже была запланирована ранее.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил, что многие китайские производители оказались не готовы принять изменившуюся конъюнктуру рынка и оперативно отреагировать на новые вызовы. При этом дилеры не в состоянии содержать многомесячные склады и стимулировать продажи за свой счёт, указал он.

«Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор ― дилер», — подчеркнул Терлюкевич.

Как сообщало ИА Регнум, в России на фоне повышения утильсбора и волатильности курса подорожали автомобили — в среднем на 1,5–5%. Как сообщили участники отрасли и эксперты, цены с начала года подняли как зарубежные, так и отечественные производители. Наибольший рост цен наблюдается по маркам, у которых на конец года оставались незначительные запасы. В первую очередь растут цены на самые популярные модели.

Новые легковые автомобили в России после повышения утилизационного сбора в течение октября подорожали на 2–5%. По мнению экспертов, на рост цен, кроме повышения утильсбора, также повлияло ослабление рубля на валютном рынке.