Москва, 16 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Главы городов, которым решением президента Владимира Путина присвоено звание «Город трудовой доблести», и соответствующих регионов отметили значимость получения такого статуса и поблагодарили главу государства за это решение.

15 января президент подписал указ о присвоении данного звания «Город трудовой доблести» Верхней Пышме в Свердловской области, Зеленодольску в Татарстане, Ишимбаю в Башкирии, Кургану в Курганской области, Ленинск-Кузнецкому в Кемеровской области, Миассу в Челябинской области и Салехарду в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

«Признание такого значительного вклада в Великую Победу, высокая оценка мужества и самоотверженности северян — наша гордость и хороший старт Года героев на Ямале и юбилейного года для Салехарда», — отметил в своём Telegram-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Глава Салехарда Алексей Титовский отметил, что присвоение городу высокого звания увековечивает героический подвиг, тяжёлый труд и самоотдачу жителей Салехарда в годы Великой Отечественной войны.

Журналист, краевед, председатель Совета старожилов Салехарда, заслуженный работник культуры ЯНАО Татьяна Гостюхина указала, что в годы Великой Отечественной войны Салехард был центром по организации труда на Ямале, поэтому звание могут считать своим все труженики тыла в округе.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк, комментируя присвоение звания «Города трудовой доблести» Ленинску-Кузнецкому, отметил, что в память о военных подвигах и трудовых свершениях во время Великой Отечественной войны в городе установят стелу.

«Место расположения и проект обсудим с жителями Ленинска-Кузнецкого. Это уже четвёртый город Кузбасса, удостоенный этого высокого звания. Гордимся подвигами наших дедов!» — написал Середюк в своём Telegram-канале.

Глава Башкортостана Радий Хабиров также сообщил, что в Ишимбае по случаю присуждения городу почётного звания будет установлена стела. В годы Великой Отечественной войны в Ишимбае добыли 4,5 млн тонн нефти — четверть от всей полученной в СССР в это время, напомнил глава республики.

«Наши нефтяники дали стране свыше 4, 5 млн тонн нефти, изготовили 5 млн деталей для реактивных снарядов знаменитых «Катюш», дали более 400 лошадей для 112 кавалерийской дивизии генерала М. Шаймуратова. В 1942 году ишимбайские энергетики построили и ввели в работу II очереди Ишимбайской ЦЭС, что дало дополнительную возможность увеличить добычу нефти», — отметил в свою очередь глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев назвал символичным тот факт, что 80-летие Великой Победы город встретит в новом памятном статусе. В годы войны более 34 тыс. жителей Зеленодольска ушли на фронт, 13 тыс. из них не вернулись, при этом город был значимым тыловым центром, отметил мэр.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с присуждением Кургану почётного звания. Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня Миасс и другие города работают во имя победы.

«Это заслуга и наших предков, которые ковали Великую Победу, и наших современников, которые трудятся сегодня на благо новой победы», — заявил в свою очередь глава Миасского городского округа Юрий Ефименко.

Присвоение Верхней Пышме звания города трудовой доблести — повод для гордости для всех его жителей, отметил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. Горожане свято чтут память о героических предках и ежедневно доказывают, что трудовые успехи Верхней Пышмы не случайны, заявил глава города Иван Соломин.

Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без крепкого тыла, которым был и остаётся Урал, написал в своём Telegram-канале полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

«Празднование Дня Победы — это не только повод вспомнить героическое прошлое, но и усилить наше единство, своим примером увлечь молодёжь в нужное русло, помогать фронту, ветеранам СВО, приближать всеми силами нашу общую Победу», — подчеркнул полпред.

Как передавало ИА Регнум, в указе президента России отмечено, что семь городов получили звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Путин подчеркнул, что признание заслуг конкретных населённых пунктов — хорошая основа для формирования у молодёжи чёткой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и насущным вызовам, задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров, отметил президент.