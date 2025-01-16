Брюссель, 16 января, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по энергосистеме Украины носят «хирургический» характер, заявила 16 января представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее представитель ЕК заявила, что Украина не войдёт в состав группы, организованной Евросоюзом и Словакией для выработки решения энергетического вопроса. При этом Брюссель продолжит поддерживать контакты с Киевом «на всех уровнях», добавила Итконен.

Как передавало ИА Регнум, 15 января российские силы нанесли удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Он стал ответом на атаки Вооружённых сил Украины. В результате удара, в частности, одной из успешно поражённых целей стало крупнейшее подземное хранилище газа в украинском городе Стрые Львовской области.

Кроме того, ВС России нанесли удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что российские силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Бойцы ВС России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.