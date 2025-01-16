Уфа, 16 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Башкирский государственный академический театр оперы и балета представил программу нового сезона. В неё вошли премьеры балетных, оперных и других постановок. Мероприятия пройдут при поддержке генерального партнера театра компании «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии пройдут премьеры балетных и музыкальных постановок

Зрители в этом сезоне смогут увидеть балет «Раймонда» и оперу Россини «Севильский цирюльник». В репертуаре театра есть и мировая классика: балеты «Лебединое озеро», «Сильфида», «Дон Кихот», оперы «Евгений Онегин» и «Орлеанская дева». Кроме того, в театре покажут современные российские постановки, а также музыкальные сказки и спектакли для детей.

В 2025 году Башкирский государственный академический театр оперы и балета планирует провести Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.