В США рассказали, как команда Трампа хочет завершить конфликт на Украине
Bloomberg: команда Трампа разрабатывает стратегию санкций против России
Вашингтон, 16 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует добиться урегулирования украинского конфликта за счёт санкционного давления на нефтяной сектор России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», — указано в публикации.
По словам источников агентства, ранее введённые уходящим президентом США Джо Байденом санкции могут быть ужесточены, чтобы ускорить переговорный процесс по Украине, а в случае появления перспективы урегулирования будут ослаблены.
Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.