Вашингтон, 16 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует добиться урегулирования украинского конфликта за счёт санкционного давления на нефтяной сектор России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

AP/TASS/Jose Luis Magana

«Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы», — указано в публикации.

По словам источников агентства, ранее введённые уходящим президентом США Джо Байденом санкции могут быть ужесточены, чтобы ускорить переговорный процесс по Украине, а в случае появления перспективы урегулирования будут ослаблены.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.