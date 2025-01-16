Москва, 16 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нём налоговый вычет до 1 млн рублей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Поручение дано правительству совместно с Банком России по итогам форума «Россия зовёт!», который состоялся 4–5 декабря 2024 года.

«Обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до 1 млн рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения», — говорится в сообщении.

До 15 июля текущего года ответственные за выполнение поручения — председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвина Набиуллина должны представить соответствующий доклад.

новость дополняется