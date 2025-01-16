Киев, 16 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января перечислил страны, которые не желают членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Global Look Press/Henrik Montgomery/Keystone Press Agency

«США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО», — заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Глава киевского режима добавил, что у каждой из перечисленных стран есть свои причины, по которым они не видят Украину в составе альянса.

Ранее Зеленский заявил, что собирается позвонить действующему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить с ним приглашение Украины в НАТО, поскольку обсуждать этот вопрос с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом «нет смысла».

Как передавало ИА Регнум, семь стран — членов НАТО выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс. Речь идёт о США, Германии, Бельгии, Словении и Испании.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, киевскому режиму для этого необходимо будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году, добавил российский лидер.

7 января Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что на протяжении многих лет Москва говорила, что блок НАТО никогда не должен быть связан с Украиной.