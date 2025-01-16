Москва, 16 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил на законодательном уровне закрепить налоговый вычет для сумм, выделенных гражданами на страхование жизни. Об этом сообщили 16 января в Кремле.

Речь идёт об одном из пунктов в перечне поручений главы государства, которые он дал по итогам форума «Россия зовет!». В документе, который опубликован на сайте Кремля, отмечается, что подобное закрепление органы власти должны обеспечить к 15 июля 2025 года.

Вычет будет действовать для сумм, перечисленных по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о введении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения. От уплаты налога были освобождены взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год. Льгота коснулась вкладов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), выплаты по которым предусмотрены не ранее достижения пенсионного возраста, и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Действие закона распространилось на договоры, заключённые с 1 января 2024 года.

В июле 2024 года президент России подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.