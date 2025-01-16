Москва, 16 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. В России примут меры для более активного размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Такое поручение по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» дал президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять с учётом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала», ― говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено поддержать организации, привлекающие долевое финансирование и принять дополнительные меры, стимулирующие повышение спроса на акции российских акционерных обществ. Для этого необходимо обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ, размещающих акции на российском финансовом рынке, указано в документе.

Доклад ответственные за выполнение поручения премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина должны представить главе государства в срок до 1 марта текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в начале декабря заявил, что российское руководство будет поддерживать выход компаний на биржу. В качестве мер поддержки будут предложены субсидии от государства или льготные кредиты, отметил президент.

В 2024 году в стране состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций. В результате эмитенты смогли привлечь 102 млрд рублей. Президент назвал этот результат удовлетворительным, но в масштабах страны небольшим. Он подчеркнул, что российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменений экономики страны.

23 декабря на совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что получение компаниями льготных кредитов следует увязать с их выходом на биржу.