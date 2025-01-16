Российский теннисист Медведев оскорбил болельщика на матче Australian Open
Сидней, Австралия, 16 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил болельщика во время матча второго круга Australian Open с американцем Ленером Тином. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».
Во время игры один из присутствующих фанатов что-то выкрикнул теннисисту, после чего Медведев грубо ему ответил.
«Правильно!» — отреагировал на его действие другой болельщик.
В этом же матче после проигранной подачи Медведев бросил ракетку в сторону своей скамейки и попал в рекламный щит, за что получил от арбитра предупреждение.
Россиянин проиграл первый сет со счётом 3:6. Второй сет также закончился победой Тина со счётом 7:6 (7:4).
Как передавало ИА Регнум, 10 ноября 2024 года Медведев уступил представителю США Тэйлору Фритцу в стартовом матче на итоговом турнире АТР в Турине. Россиян проиграл американцу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.