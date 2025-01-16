Сидней, Австралия, 16 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил болельщика во время матча второго круга Australian Open с американцем Ленером Тином. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».

Ng Han Guan/AP/TASS

Во время игры один из присутствующих фанатов что-то выкрикнул теннисисту, после чего Медведев грубо ему ответил.

«Правильно!» — отреагировал на его действие другой болельщик.

В этом же матче после проигранной подачи Медведев бросил ракетку в сторону своей скамейки и попал в рекламный щит, за что получил от арбитра предупреждение.

Россиянин проиграл первый сет со счётом 3:6. Второй сет также закончился победой Тина со счётом 7:6 (7:4).

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября 2024 года Медведев уступил представителю США Тэйлору Фритцу в стартовом матче на итоговом турнире АТР в Турине. Россиян проиграл американцу в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.