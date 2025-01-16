Москва, 16 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать упрощённый порядок постановки нерезидентов на учёт в налоговой службе.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 16 января.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России (…) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих (…) постановку лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, на учёт в налоговых органах в упрощённом порядке, включая возможность постановки на такой учет на основании документов, необходимых для открытия банковского счёта в кредитных организациях», — сказано в документе.

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