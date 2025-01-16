Москва, 16 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Излишне эмоциональная негативная реакция властей Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста о Зангезурском коридоре вызывает недоумение, поскольку официальная позиция Москвы по этому вопросу Еревану хорошо известна, заявила в четверг, 16 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

15 января в МИД Армении вызвали посла России Сергея Копыркина. Поводом стали высказывания, прозвучавшие в эфире российского телевидения, отмечало армянское ведомство. В МИД Армении сочли, что данные высказывания якобы были направлены против суверенитета и территориальной целостности Армении. Послу была передана нота протеста.

«Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция — не точка зрения, а официальная позиция государства — хорошо Еревану известна, её суть мы неоднократно озвучивали», — сказала Захарова на брифинге МИД.

Россия последовательно выступает за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трёхсторонних договорённостей на высшем уровне (РФ, Армении и Азербайджана), добавила официальный представитель МИД. Она также выразила сожаление, что из-за деструктивного влияния Запада на решения Еревана работа трёхсторонней рабочей группы по данной тематике застопорилась.

Зангезурский коридор — проект строительства авто — и железной дорог протяжённостью около 40 км, которые должны пройти через территорию Армении для обеспечения сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Референдум по данному вопросу власти страны решили не проводить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Захарова отмечала, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию, существовавшую задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.