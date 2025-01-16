Вашингтон, 16 января, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Британская нефтегазовая компания BP (ранее British Petroleum) намерена сократить 4,7 тыс. рабочих мест для того, чтобы снизить расходы. Об этом в электронном письме, на которое ссылается агентство Bloomberg, сообщил главный исполнительный директор энергокомпании Мюррей Очинклосс.

SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

Это составит 5% от всего персонала. Также концерн откажется от услуг 3 тыс. подрядчиков.

«Сегодня мы сообщили сотрудникам, что предлагаемые изменения затронут около 4,7 тыс. должностей — на них приходится большая часть ожидаемого сокращения в этом году», — пояснили в компании.

В настоящее время штат BP насчитывает около 87,8 тыс. человек.

«Я понимаю и осознаю неопределённость, которую это несёт для всех, чья работа может оказаться под угрозой», ― подчеркнул в письме к сотрудникам Очинклосс.

Массовые увольнения пройдут в компании после выступления гендиректора, который пообещал сэкономить не менее 2 млрд долларов к концу 2026 года. С июня 2024 года компания уже прекратила или приостановила реализацию 30 проектов, сосредоточившись на наиболее прибыльных.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации британская нефтяная корпорация BP заявила, что избавится от своей доли в «Роснефти». Уточнялось, что BP владела 19,75% акций российской компании с 2013 года. Кроме того, из совета директоров «Роснефти» вышли глава BP Бернард Луни и бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли. В совете директоров британской корпорации добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.

В декабре прошлого года стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen намерен сократить 35 тыс. рабочих мест до 2030 года. При этом ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое с Volkswagen соглашение позволит избежать массового увольнения сотрудников и сокращения зарплат как минимум до 2030 года. Отмечалось, что штат уменьшат за счёт того, что компания не будет нанимать новых сотрудников взамен уволившихся или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров на постоянную работу.