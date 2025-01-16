Минск, 16 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оставит себе мотоцикл марки «Минск», подаренный ему коллективом белорусского «Мотовелозавода».

БЕЛТА

Как сообщило 16 января агентство БелТА, сотрудники предприятия передали главе государства транспортное средство и другие подарки в знак благодарности за поддержку в сохранении завода.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — отметил Лукашенко.

Отмечается, что это транспортное средство стал первым изделием, собранным на обновленной производственной площадке предприятия. Аналогичную модель ранее подарили главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Мотовелозавод» находится на территории Минского городского технопарка.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину в связи с его 70-летним юбилеем трактор «Беларусь», который можно было получить по специальному сертификату.

В ноябре 2023 года белорусские военнослужащие подарили Лукашенко гранатомёт в ходе его визита на 1868-ю артиллерийскую базу вооружения в Гомеле.