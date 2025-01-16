Москва, 16 января, 2025, 16:47 — ИА Регнум. В России для некоторых видов транспорта с 27 января расширят границы тарифного коридора по ОСАГО, сообщила 16 января пресс-служба Центробанка в Telegram-канале.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«С 27 января границы тарифного коридора расширяются в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев, автобусов, на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешённой максимальной массой 16 тонн и ниже», — сказано в публикации.

В Банке России пояснили, что соответствующее решение связано с высокой убыточностью указанных категорий транспорта. В частности, речь идёт о больших грузовых автомобилях, которые чаще остальных становятся участниками дорожных аварий. При этом тарифы ОСАГО для обычных автомобилей не изменятся.

Кроме того, в ЦБ добавили, что в некоторых регионах будут обновлены данные территориального коэффициента, который также влияет на стоимость полиса.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января в России вступили в силу несколько изменений, которые коснулись МРОТ, индексации пенсий, материнского капитала, налоговых вычетов и размера штрафов ПДД.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения существенно повысили. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5000 рублей, сейчас это значение составляет уже от 750 до 7500 рублей.