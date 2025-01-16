Братислава, 16 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Полиция Словакии в четверг, 16 января, задержала подозреваемого в нападении с ножом в гимназии города Спишска Стара Веса, сообщил телеканал Ta3.

Polícia Slovenskej republiky

В результате нападения в гимназии, по предварительным данным, погибли два человека. Ещё один пострадавший находится к критическом состоянии.

«18-летний студент, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в Спишской Старой Весе, был задержан вскоре после происшествия. Полиция заверила общественность, что принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности», — сказано в сообщении.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток осудил нападение и сообщил, что направляется к месту трагедии. Также глава МВД выразил соболезнования близким погибших.

Как передавало ИА Регнум, ранее словацкие СМИ сообщали, что, по данным медицинских служб, в результате нападения было ранено ещё несколько человек.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Его объявили в розыск. Полиция попросила граждан сообщать информацию о местонахождении подозреваемого, но призвала жителей не пытаться задерживать злоумышленника самостоятельно.

Ранее 16 января сообщалось, что десятиклассник из подмосковного Реутова был задержан за подготовку нападения на школу. Подросток состоял в запрещённых сообществах в интернете, изучал нападения на школы и пропагандировал насилие. В переписках в соцсетях он также описывал намерения расправиться с учениками.

При задержании у подозреваемого были найдены ножи. Следователи возбудили уголовное дело. Планировавшему теракт предъявили обвинение.