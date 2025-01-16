Москва, 16 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Софья Сандурская/ТАСС Батухан Точиев во время избрания меры пресечения в Басманном суде

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича и Точиева Батухана Руслановича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемых арестовали как минимум до 17 февраля.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев по указанию пока не установленного лица арендовали для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье, в которой он должен был укрыться после совершения преступления.

Как передавало ИА Регнум, взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря у входа в подъезд дома на юго-востоке Москвы. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело.

18 декабря Курбонов был задержан. Он признал вину и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина заявил, что действовал за вознаграждение в 100 тыс. долларов и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца. ФСБ заявила, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.