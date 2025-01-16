Кишинёв, 16 января, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Решение России поставлять газ только для нужд непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) провоцирует конфликт. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан журналистам, комментируя переговоры, которые провёл в Москве президент Приднестровья Вадим Красносельский.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам переговоров в Москве Красносельский сообщил, что российский газ скоро поступит в Приднестровье. Он уточнил, что газ будет подан как гуманитарный в том объёме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно непризнанной республики.

«Уже ясно, что «Газпром» будет поставлять газ в меньших объёмах, достаточных для Приднестровья, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешёвой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта», — возмутился он.

По его словам, таким образом Москва якобы планирует дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье и Молдавия получали российский газ через территорию Украины. Киевский режим остановил транзит газа из РФ по своей территории с 1 января. Кроме того, у Молдавии образовалась значительная задолженность за поставки газа, в связи с чем «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки топлива в эту страну.

10 января власти Приднестровья продлили режим чрезвычайного положения из-за острой нехватки газа в регионе. Одновременно Молдавия заблокировала поставки электроэнергии в республику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг издевательством над жителями Приднестровья.