Братислава, 16 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате нападения студента с ножом в одной из гимназий Словакии. Об этом 16 января сообщил телеканал TA3.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации СМИ, местом инцидента стал город Спишска-Стара-Вес на востоке страны. В результате нападения ещё один человек получил ранения. Пострадавший находится в критическом состоянии.

Согласно данным медицинских служб, есть и другие раненые. В полиции уточнили, что 18-летний юноша напал на преподавателя и двух учащихся. После он скрылся с места преступления. Нападавшего объявили в розыск.

Полицейские попросили граждан сообщать информацию о местонахождении подозреваемого, если они увидят его. При этом в полиции призвали жителей не пытаться задерживать молодого человека.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в столице Сербии семиклассник открыл стрельбу в начальной школе. Погибли по меньшей мере 10 человек. Стрелявшего задержали. По данным МВД Сербии, он тщательно планировал нападение, а также составил список жертв.

В январе 2022 года учитель и ученик получили ранения в результате нападения с ножом в одной из средних школ города Кристианстада на юге Швеции. По подозрению в нанесении ножевых ранений задержали юношу 2005 года рождения.