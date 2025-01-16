Москва, 16 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что на встрече в Москве намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

Global Look Press/Shiraaz Mohamed/XinHua

Он также добавил, что планирует поднять вопросы сотрудничества Москвы и Банги в сфере безопасности и энергетики.

«В ходе этого визита хотел бы обсудить с вами вопросы <…> сотрудничество в сфере безопасности, сфера экономического сотрудничества, развитие экономического сотрудничества, сельское хозяйство, шахты, геология, энергия и животноводство», ― уточнил глава ЦАР.

Путин, в свою очередь, отметил сотрудничество двух стран в сфере обеспечения безопасности.

«Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», ― заявил российский лидер.

Он добавил, что российская сторона придаёт большое значение сотрудничеству с ЦАР на международной арене, в том числе на площадке ООН.

Президент Таудера добавил, что республика при поддержке России продолжит борьбу с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, о готовящемся официальном визите Туадеры в Россию стало известно на текущей неделе. Президент ЦАР прибыл в Москву 15 января.

16 января на встрече с российским лидером Туадера выразил благодарность президенту РФ за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств. Он также поблагодарил РФ за поставки зерна и топлива, за российских инструкторов, работа которых укрепила сотрудничество Москвы и Банги.

Путин в ходе переговоров в Кремле заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы.

Глава государства сообщил, что товарооборот России и ЦАР за 2024 год вырос почти в восемь раз. Рост товарооборота — хорошая тенденция, хотя речь пока идёт о небольших объёмах, добавил президент РФ.