Москва, 16 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Российский агрохимический холдинг «ФосАгро» продолжит поддержку школы Государственного академического Большого театра в Бразилии. Соответствующее соглашение подписали руководители холдинга и учебного заведения.

Роман Пименов/ТАСС

Школа Большого театра в городе Жоинвиле — титульный проект России и Бразилии в области культуры. В этом году учебное заведение отметит свое 25-летие. За эти годы в стенах единственной зарубежной школы Большого театра воспитаны сотни артистов, вошедших в лучшие балетные труппы по всему миру. В соавторстве с российскими и зарубежными хореографами поставлены десятки спектаклей.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил, что для компании Бразилия — одно из ключевых зарубежных направлений поставок экологичных минеральных удобрений. При этом взаимоотношения «ФосАгро» с бразильскими партнёрами выходят за рамки экономики и охватывают культурные и социальные проекты. «Мы высоко ценим этот диалог и уверены, что совместные усилия укрепят сотрудничество и взаимопонимание между нашими странами», — подчеркнул Михаил Рыбников.

«Уважение к культуре, к традициям русского балета, работа педагогов из Большого театра России — это основные причины успеха бразильской школы. Поддержка российского бизнеса в лице «ФосАгро» абсолютна необходима и ещё более подчеркивает ценность нашей деятельности для отношений между Россией и Бразилией», — отметил в свою очередь президент совета школы Большого театра в Бразилии Валдир Стеглиш.

Сегодня в школе в Жоинвиле занимаются 250 детей. Это наиболее талантливые дети из разных штатов Бразилии, а также соседних латиноамериканских стран — Аргентины, Уругвая, Парагвая и Панамы. Конкурс на поступление в этом учебном году составил 77 человек на место. Обучение бесплатное, это делает проект уникальным по своему социальному значению. Как подчеркнул посол Российской Федерации в Бразилии Алексей Лабецкий, важность этой социальной составляющей многократно подчеркивалась политическим руководством России и Бразилии на высшем уровне.

Поддержка балетной школы Большого театра не единственный благотворительный проект «ФосАгро» в странах Латинской Америки. На протяжении многих лет компания участвует здесь в реализации научных программ и социальных инициатив. Так, бразильские учёные и практики активно участвуют в работе образовательной онлайн-платформы «ФосАгро» Pro Agro Lectorium. Молодые бразильские исследователи становились обладателями грантов по программе «Зелёная химия для жизни», учреждённой «ФосАгро» совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК. «ФосАгро» также выступила официальным партнёром запуска региональной сети почвенных лабораторий LATSOLAN. 60 из них оценивают качество и безопасность удобрений и следят за состоянием почв в Бразилии. А в ноябре–декабре 2024 года при поддержке «ФосАгро» в России прошёл 15-й Фестиваль бразильского кино. Показы посетили тысячи зрителей в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде.