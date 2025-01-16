Москва, 16 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств. Об этом он заявил 16 января на встрече с российским лидером в Москве.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Кроме того, Туадера поблагодарил РФ за поставки зерна и топлива.

«Хочу поблагодарить вас от всего сердца за поставки зерна, за топливо, которое было поставлено в Банги», — сказал он.

Президент также отметил работу российских инструкторов в ЦАР, деятельность которых укрепила сотрудничество Москвы и Банги. Туадера назвал их настоящими профессионалами.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года также президент ЦАР посещал Россию. Он участвовал в антиколониальном форуме «За свободу наций!», проходившем в Москве. Туадера во время того визита встретился с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить с ним двусторонние и международные вопросы.

В ноябре Путин провёл телефонный разговор с президентом ЦАР. Они обсудили противодействие террористическим угрозам в республике. Российский лидер подтвердил готовность России продолжать содействие в укреплении экономики, суверенитета и безопасности ЦАР. Туадера поблагодарил за помощь.