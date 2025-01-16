Москва, 16 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике (ЦАР), в том числе поставками пшеницы, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», — сказал Путин в ходе официального визита президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры в Москву.

Кроме того, глава государства сообщил, что товарооборот России и ЦАР за 2024 год вырос почти в восемь раз. Рост товарооборота — хорошая тенденция, хотя речь пока идёт о небольших объёмах, добавил президент РФ.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера, в свою очередь, выразил благодарность российскому коллеге за поддержку, позволившую ЦАР вернуть стабильность и войти в число суверенных государств.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 января проводит встречу с президентом Центрально-Африканской Республики в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут проходить в два этапа. Сначала лидеры проведут встречу в расширенном составе делегаций, а затем продолжат общение в формате тет-а-тет.

В ноябре 2023 года российская сторона начала бесплатные поставки зерна в страны Африки. Ранее глава государства заявил, что Россия будет готова бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки в объёме, равном предыдущим поставкам в рамках зерновой сделки в случае её непродления.