Москва, 16 января, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что Россия готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставками пшеницы. Таудера, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку, которая позволила вернуть в страну стабильность и занять место среди суверенных государств.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, переговоры будут проходить в два этапа. Сначала лидеры проведут встречу в расширенном составе делегаций, а затем продолжат общение в формате тет-а-тет за обедом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на встрече 16 января главы России и ЦАР обсудят перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

О готовящемся официальном визите Туадеры в Россию стало известно на текущей неделе. Президент ЦАР прибыл в Москву 15 января. В аэропорту его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

Предполагается, что глава государства пробудет в российской столице до 17 января. Он рассчитывает обсудить с представителями РФ сотрудничество в экономике, безопасности и гуманитарной области.