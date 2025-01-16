Москва, 16 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Иосиф Слепцов назначен директором МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №13» в Якутске, сообщило издание Sakha. Day.

«Время героев»

Слепцов является участником спецоперации. С апреля 2022 года по май 2024 года он четырежды находился в зоне боевых действий. За время службы мужчина получил боевое ранение и был удостоен государственной медали «За храбрость» II степени. В 2023 году он стал выпускником РАНХиГС по программе «Время героев».

Ветерана СВО, участника Гостомельской операции Антона Шилова назначили на должность заместителя директора Центральной городской клинической больницы Ульяновска. На данный момент он координирует помощь войсковым подразделениям. В новой должности Шилов будет ответственным за взаимодействие с участниками спецоперации и членами их семей.

Ещё один ветеран специальной военной операции и участник «Времени героев» Алексей Проданов стал педагогом-организатором в Центре дополнительного образования детей в Минеральных Водах. Здесь он проводит занятия по строевой подготовке, организует встречи с военными и ветеранами, а также представителями МВД и МЧС России.

Ветеран СВО Виталий Леонов из Забайкальского края, выполняя боевые задачи, наступил на мину. С поля боя бойца вытаскивал товарищ, пронёсший его почти 2 км. На данный момент мужчина работает техником-протезистом в краевом протезно-ортопедическом центре. Леонов проводит консультации, помогает подобрать протез, а также оказывает психологическую помощь пострадавшим бойцам.

Ветеран спецоперации, прошедший курс программы «Время героев», Роман Зубарев из Красноярского края получил медаль от МЧС «За спасение погибающих на воде». В августе 2024 года он спас тонущую в реке Ададым девочку. Во время службы в зоне спецоперации мужчина закрыл собой своего товарища. Зубарев получил осколочные ранение руки и был награждён медалью «За отвагу».

Ветерана СВО, участника регионального проекта «Школа героев» Дениса Михайлина назначили советником главы Тольятти по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей. После начала СВО боец отправился добровольцем на фронт. Он служил в составе разведывательного батальона «Спарта», был тяжело ранен. Мужчину удостоили Ордена Мужества и других наград.

Участник спецоперации Александр Пархоменко возглавил аппарат комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности. В составе отряда «Тигр» мужчина ушёл добровольцем на фронт. Он был награждён медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

Ранее участник программы «Время героев» Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области. Ему поручили вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами в регионе.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Проект реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и в государственных компаниях.