Москва, 16 января, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Жителям стран Евросоюза и НАТО стоит начать учить русский язык уже сейчас. Об этом 16 января на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, пригрозившего изучение русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Можно [учить] бесплатно, можно за проценты ВВП своих стран, как хотите <…> Он (Рютте ― Прим. ред.) ведь сказал правильную вещь: учите русский язык. Язык-то прекрасный», — отметила дипломат.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что учить русский язык «нужно не из страха, а для самообогащения». Захарова напомнила, что этот язык является одним из официальных языков ООН, на нём написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. Дипломат отметила, что Россия поможет выучить язык всем желающим и МИД окажет содействие всем в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте 14 января заявил, что жители европейских государств будут вынуждены учить русский язык в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП. По его словам, если этого не сделать, что через 4-5 лет придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию.

По словам генсека альянса, безопасность «не может быть бесплатной». Он призвал депутатов Европарламента использовать своё влияние и сыграть ключевую роль в дебатах по необходимости срочно нарастить военные расходы за счёт сокращения трат на социальные выплаты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России. По его словам, это поможет им понять происходящее в стране. Представитель Кремля напомнил, что русский язык ― один из самых сложных в мире, потому что в нем огромное количество исключений, и иностранцам он даётся тяжело.