Мурманск, 16 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён в Мурманской области на фоне непогоды, сопровождающейся резкими перепадами температуры. Об этом сообщил 16 января губернатор Андрей Чибис.

Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

«С учётом экстремальных перепадов температуры и температурных качелей, дождей и гололедицы в Мурманской области введен режим повышенной готовности», — сказал Чибис в видеообращении, размещённом в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все службы мобилизованы, спасатели наготове, делается всё необходимое, чтобы свести к минимуму возможные риски.

Глава региона настоятельно призвал жителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, а тем, у кого есть возможность, рекомендовал на время отказаться от поездок.

Главный синоптик Мурманского гидрометцентра Наталья Алдарова ранее сообщила, что до 18 января погоду на Кольском полуострове будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Норвежское и далее в Баренцево море. Синоптики 16 января предупредили о гололедице, местами сильной. В прогнозе на 17 января, опубликованном на сайте гидрометцентра, говорится о порывистом ветре, осадках, дневной температуре от -1 до +4°.

18 января в Мурманской области ожидается сильный ветер, мокрый снег, температура воздуха от +2 до -3° в течение суток, добавили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве синоптики прогнозируют «символическое похолодание» на Крещение. В ночь на 19 января ночью ожидается 0…-5, днём — около нуля градусов.

По прогнозам иркутских специалистов, озеро Байкал этой зимой может не покрыться льдом. Отмечается, что лёд на водоёме наблюдается лишь местами и его нельзя назвать устойчивым, так как он тает по причине аномально высокой температуры.