Киев, 16 января, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Украинский конфликт может быть решён в 2025 году, если избранный президент США Дональд Трамп «надавит» на Москву, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский признал, что получает из Вашингтона, как в общем информационном поле, так и по закрытым каналам, сигналы о намерении Трампа работать над урегулированием. Поэтому, полагает главарь киевского режима, Киеву необходимо договориться с Трампом о действиях против Москвы.

«Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен призвать Путина к диалогу, чтобы урегулировать данный конфликт», — заявил он.

По словам Зеленского, после урегулирования конфликта Киеву должны быть предоставлены серьёзные гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время переговорных процессов по Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учётом реалий, складывающихся на земле.

7 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться. Глава государства уточнил, что именно к соблюдению принципа договора с учётом взаимных интересов Россия и призывает всех участников международного общения.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин также заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент и добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу, но именно Киев отказался от переговоров.

При этом российская сторона не раз заявляла, что именно политика Запада способствует продолжению конфликта на Украине, поставляя огромное количество оружия киевскому режиму. Трамп в своей предвыборной кампании и уже после избрания допускал, что сократит объём военной помощи Украине.