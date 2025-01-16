Москва, 16 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская на заседании Савёловского суда Москвы в четверг, 16 января, заявила, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Елена Блиновская

Суд 16 января начал допрос Блиновской.

«С самого начала расследования я написала явку с повинной. Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов. По остальным эпизодам я признаю факты, вменяемые мне в вину, а юридическая оценка останется за судом», — сказала блогер.

Также она заявила, что полностью признаёт сумму вменяемых ей недоимок по уплате налогов и «отмытых» средств.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую в апреле 2023 года задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией и отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, блогер и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, блогера обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В августе Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. В октябре кассационный суд признал законным начисление блогеру 1,1 млрд рублей налогов.