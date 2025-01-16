Сочи, Краснодарский край, 16 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Полиция Сочи проводит проверку по факту кражи денег из многофункционального депозитарного центра. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В отдел полиции Центрального района города-курорта обратились граждане с сообщением о том, что из арендованных ими ячеек пропали крупные суммы денежных средств», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данным издания «Кубань-информ», речь идёт как минимум о 17 пострадавших от массовых краж. Некоторые из пострадавших хранили деньги в депозитарии больше года, другие воспользовались его услугами после новогодних праздников.

Суммы ущерба варьируются от 1 до 11,5 млн рублей. При этом в некоторых ячейках часть денег осталась нетронутой. Общий ущерб оценивается примерно в 100 млн рублей.

Предварительное расследование показало, что ячейки открыли штатными ключами, следов взлома правоохранители не обнаружили. Следователи допрашивают всех причастных к этому делу, включая руководство депозитария. По факту кражи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года в сочинском аэропорту полиция задержала подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Житель Молдавии незаконно проник в хранилище и в период с 7 по 15 марта забрал деньги из ряда ячеек.

В столичном районе Выхино-Жулебино мужчина в маске и с капюшоном на голове напал на сотрудницу в отделении банка. Когда дверь открылась, от втолкнул женщину внутрь и стал угрожать ей пистолетом. Затем заставил работницу банка провести его в один из кабинетов, где начал рыться в тумбочках и искать что-то на столе.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что ущерб граждан от действий киберпреступников в 2025 году может достичь 300 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2024 году. По данным Центробанка, в прошлом году злоумышленники украли 16 млрд рублей.