Москва, 16 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Атака ВСУ на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по газопроводу «Турецкий поток», могла быть совершена по наводке США, заявила 16 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть основания полагать, что террористическая атака на компрессорную станцию, речь идёт о газопроводе «Турецкий поток», это Краснодарский край, 11 января… была осуществлена по наводке Вашингтона», — сказала она на брифинге.

Официальный представитель МИД отметила, что США и Украина работают сообща над тем, чтобы прекратить поставки российского голубого топлива в Европу и расчистить путь для дорогостоящего американского сжиженного природного газа (СПГ).

Захарова добавила, что Москва и Анкара предпримут меры, чтобы не допустить совершения других подобных атак.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Министерство обороны РФ проинформировало, что 11 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

При падении осколков одного из уничтоженных дронов оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Специалисты смогли оперативно восстановить повреждённое оборудование. Сбоев в работе станции удалось избежать.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США дают добро на осуществление террористических актов против энергетической инфраструктуры. Он добавил, что у Вашингтона есть планы уничтожить «Турецкий поток».