Москва, 16 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Россия удивлена сдержанной реакцией Дании на заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу присоединения острова Гренландия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ida Marie Odgaard/AP/TASS

«Примечательно, что это действительно вызывает удивление, что официальный Копенгаген весьма сдержанно реагирует на соответствующие заявления, которые они слышат от избранного американцами президента», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

При этом премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова.