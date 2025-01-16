Москва, 16 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» Алёна Беликова возглавит строительство Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщила 16 января пресс-служба конкурса.

«Россия — страна возможностей».

Беликова, победившая в четвёртом сезоне «Лидеров России», приступила к работе в качестве заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области. Ей предстоит завершить проект строительства Ростовского транспортного кольца, которое будет частью Азовского транспортного кольца.

Стратегический проект скоростной трассы вокруг Азовского моря реализуется по инициативе вице-премьера России Марата Хуснуллина. Азовское кольцо разгрузит трассу М4-Дон и подтолкнёт развитие туризма в новых регионах России и в Крыму.

«Сейчас активно реализуем проект Ростовского транспортного кольца, на текущем этапе достраиваем Западную хорду, остаётся только построить Хорду-2», — рассказала Беликова.

По словам управленца, в работе ей помогает кросс-функциональный опыт, полученный в конкурсе «Лидеры России». Беликова отметила, что всю жизнь занимается развитием транспортных систем, но именно благодаря «Лидерам России» ей удалось объединить и структурировать управленческие навыки и знания. Налаженные связи, добавила она, помогут сформировать сильную команду.

До назначения в Ростовскую область Беликова работала заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области, а до этого пять лет возглавляла автовокзал.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Беликова победила в треке «Государственное управление» конкурса «Лидеры России». Конкурс проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн со всей России и из 150 стран мира.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Работа платформы направлена на создание будущего России с равными возможностями для каждого.