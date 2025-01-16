Москва, 16 января, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Россия будет защищать Белоруссию в случае агрессии против страны. Об этом 16 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оставит Минск в беде.

«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений», ― пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад планирует с помощью находящихся за рубежом белорусских экстремистов захватить приграничные районы республики и ввести туда «миротворческие» силы. Он указал, что в рамках «антибелорусской кампании» продолжается поддержка радикальной оппозиции ради свержения действующей власти. По его словам, подготовка «боевиков» ведётся в Польше и на территории Украины с привлечением западных специалистов.

Белорусский государственный телеканал ОНТ в конце ноября сообщил, что в Белоруссии всё настойчивее обсуждается военное вторжение в страну. По данным канала, план, разработанный оппозицией и её западными кураторами, предусматривает проникновение на территорию республики вооружённых групп из Польши, Литвы и с Украины. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, расположенный на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины.

Песков ранее также заявлял, что в случае нападения, Белоруссия может рассчитывать на абсолютную военную поддержку со стороны России. Он напомнил, что обе страны объединены взаимными обязательствами, как в рамках Союзного государства, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. В этом случае, совершенно естественно, что нападение на любого члена ОДКБ, а особенно нападение на ближайшего союзника Москвы, «по сути, приравнивается к нападению на Российскую Федерацию», пояснил представитель Кремля.