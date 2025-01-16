Москва, 16 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Россия будет приветствовать любое урегулирование, ведущее к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency

«Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать», — отметил он.

При этом представитель Кремля призвал не спешить поздравлять стороны и дождаться финализации процесса. Песков также уточнил, что Россия не принимала участие в переговорном процессе.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать в течение 42 дней, начиная с 19 января.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.