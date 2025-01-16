Москва, 16 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Российская сторона готова оказать помощь Приднестровской Молдавской Республике в поставках газа. Об этом 16 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью», ― заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что логистически действия, которые обеспечат подачу топлива, должны быть предприняты со стороны Молдавии.

«Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности [это сделать]», — указал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 10 января власти Приднестровья продлили режим чрезвычайного положения из-за острой нехватки газа в регионе. Одновременно Молдавия заблокировала поставки электроэнергии в республику.

Ранее Приднестровье и Молдавия получали газ из РФ через украинскую территорию. Киевский режим остановил транзит российского газа по своей территории с 1 января.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала издевательством над жителями блокировку молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье. По её словам, происходящее в непризнанной республике показывает то, что западные страны стимулируют во всех точках мира, и делают это «под лжелозунгами о свободе и демократии».

5 января минобороны ПМР сообщило, что военные оказывают помощь местным жителям. На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населённых пунктах развёрнуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января Красносельский прибыл в Москву для переговоров о поставках газа. Он отметил, что на данный момент точная дата возобновления поставок неизвестна, однако российский газ в скором времени поступит в Приднестровье. По его словам, маршрут транзита газа из России в ПМР определят в результате дополнительных переговоров.