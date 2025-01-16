Москва, 16 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Трёхкратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР по плаванию Дмитрий Волков умер 16 января в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Игорь Уткин/ТАСС Дмитрий Волков. Январь 1990 г.

В организации отметили, что Волков скончался после продолжительной болезни.

«Федерация водных видов спорта России и все, кто знали Дмитрия Волкова, будут помнить его с глубоким уважением и теплотой. Выражаем искренние соболезнования его коллегам, друзьям, родным и близким», — говорится в некрологе.

Дмитрий Волков родился 30 января 1966 года в Москве. В 1984 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Завоевал несколько золотых наград в международных соревнованиях «Игры доброй воли» и «Дружба-84», неоднократно побеждал в чемпионатах Европы.

В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле Волков получил две бронзы на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м. В 1992 году в Барселоне взял олимпийское серебро в комбинированной эстафете 4×100 м.

В 1990 году пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 м, преодолев в 25-метровый бассейн за 59,3 с. В 2009 году по инициативе Волкова начал выходить журнал «Плавание», в котором он был главным редактором.